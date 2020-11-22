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Macron'dan açıklama geldi: Ermenistan'a Fransa desteği!

Son dakika haberi... 'da 'dan tarihi bir tokat yiyen 'a 'dan destek geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent 'te, Ermenistan için yardım toplayan Ermeni derneğine destek ziyaretinde bulundu. Macron, Paris'teki Ermeni derneği "Fransa'daki Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ'dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve "dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni'ye" insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Macron'dan açıklama geldi: Ermenistan'a Fransa desteği!

İlk yardımcı uçağının bugün Fransa'nın gideceğini ifade eden Macron, Fransız hükümetinin ve Ermeni derneğinin yardımlarını taşıyan ikinci uçağın cuma günü gideceğini belirtti.

Macron, uçakta Ermeni asıllı Fransız futbolcu Youri Djorkaeff'in de bulunacağını aktardı.

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilere ait kültürel ve dini mirasın yok edilmemesi için Fransa'nın kültürel ateşkes istediğini dile getiren Macron, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla uluslararası denetim yapılmasını talep ettiğini söyledi.

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