Son dakika: Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki gelişmelere de yer verildi.

G 20 ZİRVESİ

Koronavirüs salgınının tüm dünyadaki ekonomik, insani ve sosyal etkilerinin masaya yatırıldığı G-20 Zirvesi salgın nedeniyle sanal olarak gerçekleştiriliyor. Suudi Arabistan 22-22 Kasım tarihlerindeki G-20 liderler zirvesine ev sahipliği yapıyor.

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