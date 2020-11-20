21 Kasım 2020, Cumartesi
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UNESCO'dan Dağlık Karabağ'a uzman gönderme önerisi

, ve arasındaki ateşkesin ardından bölgeye kültürel varlıklarla ilgili çalışmalar yapmak için bölgesine uzmanlardan oluşan bir ekip göndermeyi önerdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2020
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UNESCO'dan Dağlık Karabağ'a uzman gönderme önerisi

UNESCO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay örgütün Azerbaycan ve Ermenistan Daimi Temsilcileri ile görüştü.

Azoulay, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede kültürel varlıklarla ilgili çalışmalar yapmak için Dağlık Karabağ bölgesinde uzmanlardan oluşan bir ekip göndermeyi öneren Azoulay, daha önce bunu yapmak istediklerini ancak başaramadıklarını aktardı.

Azoulay, bu uzmanların ilgili tarafların onayı ile en önemli kültürel varlıkların bir envanterini hazırlayabileceğini, böylece bu varlıkların korunabileceğini belirtti.

Audrey Azoulay, bu görevin koşullarını oluşturmak için UNESCO'nun ilgili tüm aktörlerle çalışacağını kaydetti.

UNESCO, AGİT Minsk Grubu eş başkanlığını yürüten ülkelerle üst düzey istişareler de başlattı.

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