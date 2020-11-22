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Fransa’da son 24 saatte 215 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti

’da korona virüs salgınında son 24 saatte 215 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 48 bin 732’ye yükseldi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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Fransa’da son 24 saatte 215 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 157 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 140 bin 208'e ulaştı.

Bakanlık, son 24 saatte 215 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 48 bin 732'ye yükseldiğini aktardı.

Ülke genelinde 2 bin 69'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 13 bin 585 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

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