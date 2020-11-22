22 Kasım 2020, Pazar
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Haberler Dünya Haberleri Pakistan'ın Macron'a "Nazi" benzetmesi Fransa'yı rahatsız etti!

Pakistan'ın Macron'a "Nazi" benzetmesi Fransa'yı rahatsız etti!

, İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 'a yönelik "" benzetmesini geri çekmesini talep etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2020
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Pakistan'ın Macron'a Nazi benzetmesi Fransa'yı rahatsız etti!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı açıklamada, Mazari'nin "Macron'un Müslümanlara 'Nazilerin Yahudilere davrandığı' gibi muamelede bulunduğu" şeklindeki ifadelerini düzeltmesini istedi.

Mühll, "Mazari'nin ifadelerini kınadıklarını ve Pakistan'ın Paris Büyükelçiliğini haberdar ettiklerini" belirtti.

Mazari, Twitter'dan bir internet sitesindeki haberi kaynak göstererek paylaştığı mesajda, "Macron, Nazilerin Yahudilere yaptığını Müslümanlara yapıyor. Yahudilerin sarı yıldız takmaya zorlandığı gibi (Fransa'da) Müslüman çocuklara özel kimlik numarası verilecek." ifadesini kullanmıştı.

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