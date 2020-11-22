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İşte dünyanın en pahalı şehri! Yayınlanan raporda İstanbul'da yer alıyor!

tarafından hazırlanan raporda dünyanın en pahalı şehrinin olduğu açıklandı. Raporda salgın koşulları nedeniyle Zürih ve 'in Sinagapur ve Osaka'yı geçerek en pahalı şehirlerin başında geldiği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
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İşte dünyanın en pahalı şehri! Yayınlanan raporda İstanbul'da yer alıyor!

(EIU) tarafından hazırlanan " 2020" endeksi ve endekse ilişkin raporda, Kovid-19 salgınının ekim ayı itibarıyla dünyanın 130 şehrinde mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkilediği kaydedildi.

EN PAHALI 3 ŞEHİR

Dünyanın en pahalı şehirlerinin, sırasıyla , ve Hong Kong olduğu bildirildi.

The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafında hazırlanan "Dünyada Yaşam Maliyeti 2020" endeksi ve endekse ilişkin raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekim ayı itibarıyla dünyanın 130 şehrinde mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkilediği kaydedildi.

YERİNDE ETTİ

Salgının yarattığı koşullar nedeniyle Zürih ve Paris'in, Singapur ve Osaka'yı bu yıl yerinden ederek "dünyanın en pahalı şehirleri" olarak sıralandığı bildirildi.

Açıklamada, son dönemde frankı ve avrodaki değer artışının da bu 2 şehirde hayat pahalılığını artırdığı belirtildi.

İLK 3 ŞEHİR

EIU endeksine göre dünyanın en pahalı ilk 3 şehri Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralanırken, bu şehirleri sırasıyla Singapur, , Osaka, , , Kopenhag ve 'ın takip ettiği kaydedildi.

İSTANBUL 111. SIRADA

Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının nispeten durağan seyretmesine rağmen, örneğin salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı, bunu da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine neden olduğu ifade edildi.

'un ise dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında bu yıl 15 basamak gerileyerek 111'inci sırada yer aldığı bildirildi.

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