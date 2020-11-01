PKK'lı teröristler Almanya'da esnaflara saldırdı

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK'lı bir grup düzenlediği yürüyüş sırasında çevrede bulunan esnafa saldırdı.

"SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ"

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtinde yürüyüş yapan terör örgütü PKK destekçisi grup kendilerine tepki gösteren esnafa saldırdı.

PKK'lı grubun esnafa saldırısı ise Berlin polisi tarafından engellendi. Terör destekçisi grubun ayrıca yürüyüş sırasında çevredekilere ellerindeki cisimleri fırlattıkları görüldü. Ellerinde terör örgütüne ait sözde bayrakları ve bez parçalarını taşıyan grup, sık sık PKK elebaşının sloganlarını attı. PKK'lıların yürüyüşüne Sol Parti eyalet milletvekili Hakan Taş'da katıldı.

"BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğa 2018 yılında yaptığı açıklamada, "Benim ülkemde AB'de terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın şu anda Almanya'da binlerce mensubu elini kolunu sallaya sallaya dolaşmaktadır. Yeri geldiği zaman terör örgütünün başının posterleriyle beraber Almanya'nın devasa caddelerinde gösteriler yapmaktadır." ifadelerine yer vermişti.

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