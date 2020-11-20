Anne babalar dikkat! Ünlü Amerikan firmasının ürettiği pudralar nedeniyle bir bebek kansere yakalandı iddiası
ABD'nin New Jersey eyaletinde üretim yapan Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson'ın ürettiği pudralardaki asbest nedeniyle kansere yakalandığı iddia edildi. Bebeğin ailesi firmaya yönelik açtığı dava sonucunda New York Mahkemesi Johnson & Johnson firmasını 120 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.
New York Yüksek Mahkemesi hakimi, pudralarındaki asbest nedeniyle kansere yakalandığı iddiasıyla Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson'a dava açan çifte, 120 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.
120 MİLYON DOLAR TAZMİNAT
Manhattan'daki bulunan mahkemenin hakimi Gerald Lebovits, mayıs ayında jüri tarafından dava sahibi 67 yaşındaki Donna Olson ve eşine ödenmesi uygun bulunan 325 milyon dolar tazminatı çok bularak 120 milyon dolara indirilmesini ya da davanın yeniden görülmesini istedi.
TEMYİZE GİDİLECEK
Davacı tarafın teklifi kabul etmesi üzerine karar onaylanırken, Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, davada "önemli yasal ve kanıt nitelikli hatalar" olduğu savunularak karar için temyize gidileceği kaydedildi.
FİRMAYA YÖNELİK BİNLERCE DAVA BULUNUYOR
ABD'nin New Jersey eyaletinde merkezi bulunan firma uzun yıllardır bebek pudralarının akciğer zarı ve rahim kanseri ile diğer hastalıklara yol açan asbest içerdiğine dair binlerce davayla karşı karşıya bulunuyor.
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