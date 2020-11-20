TEMYİZE GİDİLECEK

Davacı tarafın teklifi kabul etmesi üzerine karar onaylanırken, Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, davada "önemli yasal ve kanıt nitelikli hatalar" olduğu savunularak karar için temyize gidileceği kaydedildi.

FİRMAYA YÖNELİK BİNLERCE DAVA BULUNUYOR

ABD'nin New Jersey eyaletinde merkezi bulunan firma uzun yıllardır bebek pudralarının akciğer zarı ve rahim kanseri ile diğer hastalıklara yol açan asbest içerdiğine dair binlerce davayla karşı karşıya bulunuyor.

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