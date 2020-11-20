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Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş koronavirüs açıklaması

salgınının küresel ekonomiyi etkilediğini belirten Başkanı , üretimin düştüğünü dile getirdi. Koronavirüs hakkınfa flaş uyarılarda bulunan Putin, yoksulluk sınırının artmasına da dikkat çekti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş koronavirüs açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen üretim ve artan yoksulluğun endişe verici olduğunu belirterek, "10 milyonlarca insan yoksulluk sınırının altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

KÜRESEL EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ

Putin, video konferans yoluyla katıldığı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısında Kovid-19 salgını ve küresel ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ticaretin son 6 ayda yaklaşık yüzde 15 azaldığına işaret eden Putin, "Ticaretteki önemli oyuncular arasındaki ekonomik farklılıklar da giderek artıyor." ifadesini kullandı.

YOKSULLUK SINIRI UYARISI

Salgın nedeniyle küresel ekonominin bu yıl ortalama yüzde 4,4 oranında küçülmesinin beklendiğini anlatan Putin, "Kovid-19 salgını nedeniyle düşen üretim ve artan yoksulluk endişe verici. 10 milyonlarca insan yoksulluk sınırının altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Söz konusu olumsuz koşullar nedeniyle bazı değerlendirmelerin "daha gerçekçi şekilde" yapılabileceğini belirten Putin, "Uluslararası kamuoyu iş birliğini artırarak mevcut zorlukların üstesinden gelebilir." diye konuştu.

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