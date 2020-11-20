Rusya'da Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde etkinlik oranının yüzde 92 olduğu açıklanan Sputnik V isimli Covid-19 aşı adayı, bazı ülkeler tarafından test edilmeye başlandı.

Rusya'da gönüllülere uygulanmaya devam edilen aşı adayının 2021 başında halka uygulanması beklenirken, aşının onaylanması için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) başvuruda bulunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bazı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerinde Sputnik V'i önermeye devam ederken, son olarak Macaristan ile aşı konusunda anlaşmaya varıldı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto geçtiğimiz hafta kamuoyuna yaptığı açıklamada, Rusya ile aşının tedarikine ilişkin görüşmeler yaptıklarını kaydederek aşı adayının örneklerinin ülkesine gönderileceğini söylemişti. Szijjarto, Rusya'dan sadece aşı almayı değil, aynı zamanda aşının üretiminin Macaristan'da yapılmasını istediklerini de söylemişti.