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İlk Avrupa ülkesi oldu! Rusya Macaristan'a koronavirüs aşısı gönderdi

Son dakika haberi... ’nın geliştirdiği Sputnik V isimli Covid-19 aşı adayının örnekleri incelenmek üzere ’a gönderildi. Macaristan, Sputnik V aşısı alan ülkesi oldu.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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İlk Avrupa ülkesi oldu! Rusya Macaristan'a koronavirüs aşısı gönderdi

'da ve tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde etkinlik oranının yüzde 92 olduğu açıklanan Sputnik V isimli Covid-19 aşı adayı, bazı ülkeler tarafından test edilmeye başlandı.

İlk Avrupa ülkesi oldu! Rusya Macaristan'a koronavirüs aşısı gönderdi İLK AVRUPA ÜLKESİ OLDU! RUSYA MACARİSTAN'A KORONAVİRÜS AŞISI GÖNDERDİ

Rusya'da gönüllülere uygulanmaya devam edilen aşı adayının 2021 başında halka uygulanması beklenirken, aşının onaylanması için Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) başvuruda bulunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı bazı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerinde Sputnik V'i önermeye devam ederken, son olarak ile aşı konusunda anlaşmaya varıldı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto geçtiğimiz hafta kamuoyuna yaptığı açıklamada, Rusya ile aşının tedarikine ilişkin görüşmeler yaptıklarını kaydederek aşı adayının örneklerinin ülkesine gönderileceğini söylemişti. Szijjarto, Rusya'dan sadece aşı almayı değil, aynı zamanda aşının üretiminin Macaristan'da yapılmasını istediklerini de söylemişti.



RUSYA UÇAKLA MACARİSTAN'A AŞI GÖNDERDİ
Rusya ile Macaristan arasında yapılan anlaşmanın duyurulmasından sonra 'dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye uçakla Sputnik V aşısı gönderildi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da hazırlanan aşıların Rus ekipler tarafından konteyner ile Budapeşte'ye taşındığı ve Macaristan sağlık ekiplerine teslim edildiği ifade edildi. Aşının transfer sürecine dair yayınlanan görüntülerde, özel kilitlerle korunan aşıların taşınmasına hassasiyetle hareket edildiği ve özel kilitlerin teslim sürecinde açıldığı görüldü.
Böylece Macaristan, Sputnik V aşısı alan ülkesi oldu.

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