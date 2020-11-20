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Son dakika: Ermenistan darmadağın! Savunma bakanı da istifa etti

Son dakika haberine göre;  yenilgisinden sonra büyük kaos yaşanan 'da siyasi  sürüyor. Savunma bakanı da istifa etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: Ermenistan darmadağın! Savunma bakanı da istifa etti

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre Azerbaycan yenilgisinden sonra büyük kaos yaşanan Ermenistan'da siyasi deprem sürüyor.

Ermenistan'da Savunma Bakanı da istifa etti.

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