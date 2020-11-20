Son dakika: Ermenistan darmadağın! Savunma bakanı da istifa etti
Son dakika haberine göre; Azerbaycan yenilgisinden sonra büyük kaos yaşanan Ermenistan'da siyasi deprem sürüyor. Savunma bakanı da istifa etti.
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Reuters haber ajansının son dakika haberine göre Azerbaycan yenilgisinden sonra büyük kaos yaşanan Ermenistan'da siyasi deprem sürüyor.
Ermenistan'da Savunma Bakanı da istifa etti.
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