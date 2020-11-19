İşte dünya üzerinde koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı yer!

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan bir araştırmada dünyanın en yüksek ölüm oranına sahip bölgesi olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK ÖLÜM ORADA GÖRÜLDÜ

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS) tarafından yapılan araştırmada, ülkede uzun zamandır Kovid-19 pozitif vakalarında birinci sırada yer alan Kuzey Dakota'nın dünyada virüs salgınından en çok ölümün yaşandığı yer olduğu bilgisi paylaşıldı.