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İşte dünya üzerinde koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı yer!

Dünya genelinde nedeniyle can kaybı sayısı her geçen dakika artarken, dünya üzerinde koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı yeri açıkladı. 'nin eyaletinin koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı yer olarak açıklayan FAS, bölgede son bir haftada 1 milyonda 18,2 oranında ölüm gerçekleştiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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İşte dünya üzerinde koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı yer!

'nin eyaletinin, yeni tip (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan bir araştırmada dünyanın en yüksek ölüm oranına sahip bölgesi olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK ÖLÜM ORADA GÖRÜLDÜ

(FAS) tarafından yapılan araştırmada, ülkede uzun zamandır Kovid-19 pozitif vakalarında birinci sırada yer alan Kuzey Dakota'nın dünyada virüs salgınından en çok ölümün yaşandığı yer olduğu bilgisi paylaşıldı.

REKOR KIRDI

FAS analizine göre, geçen ay Kovid-19 küresel ölüm listesinde ilk sıraya yerleşen Kuzey Dakota'da son bir haftada 1 milyonda 18,2 ve da ise aynı ölçekte 17,4 ölüm gerçekleşti.

GÜNEYİ DE AYNI

Araştırma raporunda, Kuzey Dakota'nın komşu eyaleti Güney Dakota'nın da Kovid-19 ölümlerinde dünyada en yüksek orana sahip 3. bölge olduğu belirtildi.

EN DÜŞÜK MASKE KULLANIM ORANI DAKOTA'DA

En düşük maske kullanma oranına sahip Dakota eyaletleri ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre kişi başına düşen en yüksek Kovid-19 pozitif vaka oranında ülkenin ilk iki eyaleti konumunda.

MASKE YASAĞINA KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Bununla birlikte, Kuzey Dakota'da salgının başından bu yana maske yasağını geçen haftadan bu yana uygulanmaya başlarken Güney Dakota Valisi Kristi Noem'in Kovid-19'dan korunmak için maske zorunluluğuna karşı çıktığı ve maskenin salgının önlenmesine yararı olup olmadığını sorguladığı yönünde haberler Amerikan basınında yer almıştı.

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