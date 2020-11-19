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BM'den Yemen hamlesi! Trump'ın 'terörist ilanı' ihtimaline karşı ülkeden çektiler

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler () 'deki Amerikalı çalışanlarını Trump yönetiminin destekli Husileri terör örgütü ilan etme olasılığına karşı ülkeden çekti.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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BM'den Yemen hamlesi! Trump'ın 'terörist ilanı' ihtimaline karşı ülkeden çektiler

Foreign Policy'nin haberine göre, Yemen'deki Amerikalı BM çalışanları ve diğer yardım kuruluşlarında çalışan ABD'lileri Husilerin kontrolündeki Sana'dan geçici olarak farklı bir yere gönderildi.

Amerikalı BM çalışanlarının nereye gönderildiği belirtilmezken ülkedeki koşullara göre personelin tekrar dönebileceği ifade edildi.

BM'nin pazartesi gecesi çalışanlarına ABD yönetiminin Husileri terörist ilan etme ihtimali olduğuna dair bir mesaj gönderdiği kaydedildi. Husilerin terörist ilan edilmesinin ne tür sonuçlar doğuracağı bilinmediği için Amerikalı BM çalışanlarından Yemen'in kuzeyinden ayrılmalarının istendiği belirtildi.

Foreign Policy, Trupm yönetiminin ABD yönetiminin Husileri terör örgütü ilan etme ihtimalini Trump'ın Suudi Arabistan'a görevinden ayrılmadan önceki "ayrılık hediyesi" olarak nitelendirdi.

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