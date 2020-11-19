Almanya Ülkücü hareketi hedef haline getirdi

Almanya'da Federal Meclis, ülkücü harekete bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesiyle ilgili verilen önergeyi kabul etti.

Federal Mecliste hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi'nin verdiği "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, ülkücü hareketin etkisini bastırmak" başlıklı önerge görüşüldü.

GÖZLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Kabul edilen önergeyle federal hükümete ülkücü hareketin Avrupa'da etkisinin bastırılması için önlemler alınması, faaliyetlerinin Almanya'da yakından takip edilmesi, derneklerinin yasaklanmasının incelenmesi, kamuoyunun ve kurumların ülkücü hareketin hedefleri hakkında bilgilendirilmesi, internet üzerinden propagandaya karşı çıkılması için tüm yasal imkanların kullanılması çağrısında bulunuluyor.

Almanya'da dernekleri kapatma yetkisi kendisinde olan İçişleri Bakanlığı'nın, bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

FRANSA ÜLKÜ OCAKLARI'NI KAPATACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'Bozkurtlar' hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları'nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.

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