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Son dakika | Birleşmiş Milletler'den AB ülkelerine net mesaj: İhlal ediyorsunuz

dakika haberi..., ülkelerinin deniz ve kara sınırlarından göçmenleri geri itmesinin ve toplu sınır dışı etmesinin yasal yükümlülüklerin ihlali olduğunu bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika | Birleşmiş Milletler'den AB ülkelerine net mesaj: İhlal ediyorsunuz

BM, AB ülkelerinin deniz ve kara sınırlarından göçmenleri geri itmesinin ve toplu sınır dışı etmesinin yasal yükümlülüklerin ihlali olduğunu bildirdi.

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