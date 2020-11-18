Prenses Diana'nın röportaj vermesi için sahte belgelerle kandırıldığı iddia edildi

SORUŞTURMA AÇILDI

BBC Genel Müdürü Tim Davie, Diana'nın kardeşi Charles Spencer tarafından dile getirilen bu suçlamalara ilişkin gerçeği öğrenmekte kararlı olduklarını belirterek, konuyu soruşturması için eski yargıç John Dyson'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Dyson da çalışmaya hemen başlayacağını, soruşturmanın hem eksiksiz hem de adil olacağını vurguladı.