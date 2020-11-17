Son dakika: Fransa’da 508 kişi corona virüs (Covid-19) nedeniyle öldü

Fransa'da korona virüs salgınında vaka sayıları düşüşe geçti.

Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 406 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 233'e ulaştı.

Son 24 saatte 508 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 45 bin 54'e yükseldi.



Ülke genelinde 2 bin 643'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 784 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

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