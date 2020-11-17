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Türk Kızılay Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü

, 'ın ikinci büyük kenti 'deki bir yetimhaneye oyuncak ve kışlık giysi yardımında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Türk Kızılay Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü

Azerbaycan'daki yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay yetkilileri, Gence'deki yetimhaneyi ziyaret etti.

Çocuklara çeşitli oyuncaklar ve kıyafetler hediye eden yetkililer, onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Türk Kızılay daha önce de Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere insani yardım ulaştırmıştı.

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