İngiltere Başbakanı Johnson karantinaya alındı

İngiltere Başbakanlık Ofisi, Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif olan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığını bildirdi.

NİSAN AYINDA ATLAMIŞTI

Başbakan Johnson, daha önce koronavirüse yakalanmış, Nisan ayında tamamen iyileştiğini duyurmuştu.

YETKİLİLER UYARMIŞTI

İngiliz sağlık yetkilileri, virüse ikinci kez yakalanan kişilere dair vakaların bulunduğunu hatırlatarak, Başbakan Johnson'ı yeniden hastalığa yakalanabileceği konusunda uyarmıştı.

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