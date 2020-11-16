SON DAKİKA HABERİ | Peru’da Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti

Devlet Başkanı Vizcarra'nın yerine gelen Manuel Merino'da protestolar nedeni ile istifa etti.

Devlet televizyonundan istifasına ilişkin mesaj yayınlayan Merino, "Şu anda ülkemiz en büyük siyasi krizlerden birini yaşıyor. Tüm Peru'ya devlet başkanlığı görevinden geri alınamaz şekilde istifamı sunduğumu bildirmek istiyorum" dedi.



