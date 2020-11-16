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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Peru’da Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti

SON DAKİKA HABERİ | Peru’da Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti

Son dakika haberi... ’da Devlet Başkanı 'nın görevden alınması ile patlak veren protestoların ardından Vizcarra’nın yerine gelen istifa etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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SON DAKİKA HABERİ | Peru’da Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti

'da 9 Kasım'da Devlet Başkanı 'nın kongre tarafından görevden alınmasının ardından patlak veren protestolar 6'ıncı gününde devam ediyor. Devam eden protestolar sırasında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi de yaralandı.

Protestolarda şiddet olayların giderek artmasının ardından 19 bakandan 13'ü istifa etti. Göreve devam eden 6 bakan ise henüz bir açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Vizcarra'nın yerine gelen 'da protestolar nedeni ile istifa etti.

Devlet televizyonundan istifasına ilişkin mesaj yayınlayan Merino, "Şu anda ülkemiz en büyük siyasi krizlerden birini yaşıyor. Tüm 'ya devlet başkanlığı görevinden geri alınamaz şekilde istifamı sunduğumu bildirmek istiyorum" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ POLİSİ KINADI
Peru , hükümete karşı düzenlenen protestolar sırasında polisin orantısız güç kullanması nedeni ile 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ulusal Polisi kınadı.

Mahkeme, sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

GÖSTERİCİNİN VURULDUĞU AN ORTAYA ÇIKTI
Sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda, başkent Lima'da bulunan La Colmena mahallesinde kafasında vurulan bir protestocunun görüntüleri protestolardaki şiddet olaylarını arttırdı. Vurulan protestocunun sağlık durumuna ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

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