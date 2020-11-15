Fransa'da Katolikler Kovid-19 yasaklarını ayin yaparak protesto etti

Darmanin, geçen hafta ülkedeki birçok kilisede, yasağa rağmen salgın kurallarına riayet edilmediği ayinlerin görüntülerinin internette yayılması üzerine, "Bir kilisenin önüne inananları uyarmaları için polis ve jandarmayı göndermek istemiyorum. Ancak bu durum tekrarlanır ve cumhuriyet yasalarına aykırı hal alırsa bunu yaparım." demişti.