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Fransa son 24 saatin Kovid-19 bilançosunu açıkladı

Son dakika haberleri... ’da son 24 saatte 32 bin 95 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599’a ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2020
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Fransa son 24 saatin Kovid-19 bilançosunu açıkladı

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 32 bin 95 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 954 bin 599'a ulaştı.

Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 137 bin 155 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 354 daha artarak 44 bin 246 olduğu aktarıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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