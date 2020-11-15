İşgalci İsrail askerinin ateşi sonrası gözünü kaybetmişti: Sahalara geri dönüp çektiğim acıları ve işgalciyi yeneceğim
Geçen yıl Batı Şeria'da işgal karşıtı düzenlenen protestoları takip ettiği sırada işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistin muhabir Muaz Amarna "Her şeye rağmen sahalara geri döneceğim, çektiğim acıları ve işgalciyi yeneceğim. Gözümü kaybettim ama umudumu kaybetmedim." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna, her şeye rağmen İsrail'e karşı galip geleceğini söyledi.
Gözünü kaybetmesinin yıl dönümünde açıklama yapan Amarna, çektiği tüm sıkıntılara rağmen yeniden ve eskisinden daha güçlü bir şekilde mesleğine döneceğini söyledi.
HER ŞEYE RAĞMEN GERİ DÖNECEĞİM
"Her şeye rağmen sahalara geri döneceğim, çektiğim acıları ve işgalciyi yeneceğim" diyen Muaz Amarna, halihazırda geçimini sağlayacak bir işi olmadığını ve kendisine iş vaadinde bulunan makamların da bu sözlerini yerine getirmediğini belirtti.
Meselenin yargısal boyutuyla ilgili de bilgi veren Amarna, gözünü kaybetmesiyle ilgili davanın Uluslararası Ceza Mahkemesine iletildiğini ve bunun takibinin Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapıldığını kaydetti.
MESLEKTAŞLARINDAN KISA FİLM
Filistinli foto muhabirinin meslektaşları, bir yıl önce gözünü kaybetmesi nedeniyle Amarna'nın yaşadığı sıkıntıları anlatan 15 dakikalık bir kısa film çekti.
Kısa filmde Muaz Amarna, "Başımdaki yabancı cisimden (kurşun) korkuyorum. Gece uyuyamıyor, gündüz normal bir şekilde hayatımı idame ettiremiyorum. Diğer gözümü ya da konuşma yetimi kaybetmekten, felç olmaktan ve ölmekten korkuyorum." ifadesini kullandı.
İÇİMDE FIRTINALAR KOPUYOR
Amarna, içinde fırtınalar kopsa da maneviyatını yüksek tutmaya çalıştığını kaydetti.
Filistinli foto muhabiri Amarna ayrıca, Facebook hesabından filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Gözümü kaybettim ama umudumu kaybetmedim. Bilinmezliğin oluşturduğu korkuya rağmen meydan okuma iradesini ve tebessümü kaybetmeyeceğim." değerlendirmesi yaptı.
NE OLMUŞTU?
Muaz Amarna, Batı Şeria'da 15 Kasım 2019'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybetmişti.
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