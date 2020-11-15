HER ŞEYE RAĞMEN GERİ DÖNECEĞİM

"Her şeye rağmen sahalara geri döneceğim, çektiğim acıları ve işgalciyi yeneceğim" diyen Muaz Amarna, halihazırda geçimini sağlayacak bir işi olmadığını ve kendisine iş vaadinde bulunan makamların da bu sözlerini yerine getirmediğini belirtti.

Meselenin yargısal boyutuyla ilgili de bilgi veren Amarna, gözünü kaybetmesiyle ilgili davanın Uluslararası Ceza Mahkemesine iletildiğini ve bunun takibinin Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapıldığını kaydetti.