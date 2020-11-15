Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Pakistan Başbakanı İmran Han'a teşekkür
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İsrail'i tanımama yönündeki tavrını takdir ve tebrik etti. Abbas mesajında "Bu büyük ülke, dünyadaki her Filistinli için gurur kaynağıdır." dedi.
Abbas, Han'a hitaben, "Adil Filistin davasını destekleyen sağlam ve tutarlı resmi Pakistan pozisyonunu anlattığınız son televizyon röportajınızı, onurlu ve asil açıklamalarınızı, büyük bir ilgi ve minnetle takip ettik." ifadelerini kullandı.
"DÜNYADAKİ HER FİLİSTİNLİ İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR"
Bu tutumun, "kardeş Pakistan'ın halk ve devlet olarak eskiden beri takip ettiği bir çizgi olduğuna" vurgu yapan Abbas, telgrafında, "Bu büyük ülke, dünyadaki her Filistinli için gurur kaynağıdır. Maruz kaldığınız baskılara rağmen, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine destek olma konusundaki tutumunuza bağlılığınızı çok takdir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
İMRAN HAN'DAN İSRAİL'E KARŞI NET TAVIR
Pakistan Başbakanı Han, 13 Kasım'da yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, ülkesinin, İsrail'i tanıması için bazı ülkelerin baskısı altında olduğunu ifade ederek, İslamabad yönetiminin, Filistin meselesi çözülene kadar "Siyonist" devleti tanımayacağını söylemişti.
Filistin halkının memnun olacağı şekilde bir uzlaşı olmadığı sürece İsrail'i tanımak gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizen Han, İslamabad yönetiminin, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın İsrail'i tanımayı reddettiği gibi, kendilerinin de onun ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğini vurgulamıştı.