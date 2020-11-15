Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Pakistan Başbakanı İmran Han'a teşekkür

İMRAN HAN'DAN İSRAİL'E KARŞI NET TAVIR

Pakistan Başbakanı Han, 13 Kasım'da yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, ülkesinin, İsrail'i tanıması için bazı ülkelerin baskısı altında olduğunu ifade ederek, İslamabad yönetiminin, Filistin meselesi çözülene kadar "Siyonist" devleti tanımayacağını söylemişti.





Filistin halkının memnun olacağı şekilde bir uzlaşı olmadığı sürece İsrail'i tanımak gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizen Han, İslamabad yönetiminin, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah'ın İsrail'i tanımayı reddettiği gibi, kendilerinin de onun ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğini vurgulamıştı.



