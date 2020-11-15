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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Pakistan Başbakanı İmran Han'a teşekkür

Devlet Başkanı , Başbakanı 'ın 'i tanımama yönündeki tavrını takdir ve tebrik etti. Abbas mesajında "Bu büyük ülke, dünyadaki her Filistinli için gurur kaynağıdır." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Pakistan Başbakanı İmran Han'a teşekkür

resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Başbakanı 'a gönderdiği telgrafta, "Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasını net bir şekilde destekleyen tutumundan" övgüyle söz etti.

Abbas, Han'a hitaben, "Adil Filistin davasını destekleyen sağlam ve tutarlı resmi Pakistan pozisyonunu anlattığınız son televizyon röportajınızı, onurlu ve asil açıklamalarınızı, büyük bir ilgi ve minnetle takip ettik." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ HER FİLİSTİNLİ İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR"

Bu tutumun, "kardeş Pakistan'ın halk ve devlet olarak eskiden beri takip ettiği bir çizgi olduğuna" vurgu yapan Abbas, telgrafında, "Bu büyük ülke, dünyadaki her Filistinli için gurur kaynağıdır. Maruz kaldığınız baskılara rağmen, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine destek olma konusundaki tutumunuza bağlılığınızı çok takdir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İMRAN HAN'DAN İSRAİL'E KARŞI NET TAVIR

Pakistan Başbakanı Han, 13 Kasım'da yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, ülkesinin, 'i tanıması için bazı ülkelerin baskısı altında olduğunu ifade ederek, İslamabad yönetiminin, Filistin meselesi çözülene kadar "Siyonist" devleti tanımayacağını söylemişti.

Filistin halkının memnun olacağı şekilde bir uzlaşı olmadığı sürece İsrail'i tanımak gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizen Han, İslamabad yönetiminin, ülkenin kurucu lideri Cinnah'ın İsrail'i tanımayı reddettiği gibi, kendilerinin de onun ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğini vurgulamıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han: İsrail'i tanımam konusunda baskı altındayım! PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN: İSRAİL'İ TANIMAM KONUSUNDA BASKI ALTINDAYIM!
Pakistan Başbakanı İmran Han: İsrail'i tanımam konusunda baskı altındayım!

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