ABD seçimlerinde demografik değişiklikler nasıl etkili oldu?

TRUMP KİMLERDEN OY ALDI?

Öte yandan özellikle 2016'daki seçim kampanyasından bu yana "ırkçı" nitelemelerine maruz kalan ve özellikle mayıs ayındaki George Floyd gösterileri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan Trump, yine de beyaz kökenli olmayan vatandaşlardan destek almayı başardı.

2016'ya kıyasla beyaz Amerikalılardan aldığı oyları 1 puan artıran Trump, bu seçimlerde yüzde 55'e ulaşırken, Biden ise 4 puan artırarak yüzde 43'e çıktı.

Özellikle bazı eyaletlerde siyahi erkek ve Latin seçmenlerin oyunu alan Trump'ın, ceza hukuku sisteminde yaptığı değişikliklerin bunda etkili olduğu yorumları yapılıyor.

Biden siyahi seçmenlerin yüzde 75'inin oyunu alarak, 2016'da bu grubun yüzde 81 oyunu alan Clinton'ın gerisinde kaldı. 2016'da siyahi erkek seçmenlerin yüzde 13'ünün desteğini alan Trump ise bu yıl bu oranı yüzde 19'a çekmeyi başardı.