14 Kasım 2020, Cumartesi
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Kelbecer'den çekilen Ermeniler bölgeyi ateşe verdi

, işgalci 'ı mağlup ederek sözleşme imzalamaya itti. Ermenistan'ın 'daki 'den çekilen vatandaşları bölgeyi ateşe verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2020
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Kelbecer'den çekilen Ermeniler bölgeyi ateşe verdi

Karabağ'da yer alan Kelbecer'de yaşayanlar, imzalanan anlaşma gereği 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim edilecek olan bölgeden ayrılmadan önce evlerini yakıyor.

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Karabağ'da yer alan Kelbecer bölgesi sakinleri, imzalanan anlaşma gereği 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim edilecek olan bölgeden ayrılmadan önce evlerini yakıyor.

Kameraya yansıyan görüntülerde, evlerin yandığı, bölge sakinlerinin ağaç kestiği ve mobilyaları araçlara yüklediği görüldü.

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