ABD'de Trump'a destek konvoyu

Trump'ın "Her meşru oy sayıldığından ve her meşru olmayan oy kabul edilmediğinde kaybettiğimi kabul edeceğim" ifadesinin protestoların fitilini ateşlediği belirtildi. Trump, Joe Biden'ın seçimi kazandığını halen kabul etmedi. Kilit eyaletlerde oy pusulalarının yeniden sayılması için yasal işlem başlattı.