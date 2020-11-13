Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

Hacıyev, son saldırılarda evleri tahrip olan vatandaşlara yeni evlerin verileceğini bildirerek "Ermenistan'ın saldırıları sonucu işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yaşanan yıkım, 30 yıllık bir süreç içinde ayrıca değerlendirilecek. Daha önce o bölgelere girme imkanımız yoktu ve bunu gerçeklere dayanarak kanıtlamak zordu. Şimdi o bölgeler işgalden kurtarıldı. Hesaplama sürecine yerli şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da dahil edilecektir." dedi.

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