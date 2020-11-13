13 Kasım 2020, Cuma
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Haberler Dünya Haberleri Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

İşgalci 'ın karşısında teslim olmasının ardından Karabağ başta olmak üzere ülkeye verilen hasarın yerli ve uluslararası kuruluşlar tarafından hesaplanacağı açıklandı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020
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Ermenistan'ın işgal nedeniyle Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle Azerbaycan'a verdiği zararın yerli ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacağını bildirdi.

Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın 27 Eylül'den itibaren başlattığı saldırılarda sivil halka, altyapı tesislerine, devlet mallarına ve ticari kuruluşlar verilen zararla ilgili bilgi verdi.

"SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI ERMENİSTAN'IN ÖZELLİĞİ"

Cumhurbaşkanı 'in Ermenistan tarafından Azerbaycanlı sivillere verilen zararın giderilmesi için karar imzaladığını hatırlatan Hacıyev, "27 Eylül'den bu yana Ermenistan silahlı kuvvetleri sivil hedeflere 30 bin top mermisi ve 227'den fazla füze attı. Hatta balistik füzeler ve misket bombaları da kullandılar. Sivillerin hedef alınması Ermenistan'ın askeri doktrininin bir özelliği." bilgisini verdi.

Hacıyev, son saldırılarda evleri tahrip olan vatandaşlara yeni evlerin verileceğini bildirerek "Ermenistan'ın saldırıları sonucu işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yaşanan yıkım, 30 yıllık bir süreç içinde ayrıca değerlendirilecek. Daha önce o bölgelere girme imkanımız yoktu ve bunu gerçeklere dayanarak kanıtlamak zordu. Şimdi o bölgeler işgalden kurtarıldı. Hesaplama sürecine yerli şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da dahil edilecektir." dedi.

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