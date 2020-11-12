12 Kasım 2020, Perşembe
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Papa Francis'ten ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik

Son dakika haberleri... Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, ve telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2020
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Papa Francis'ten ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik

Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Joe Biden ve Papa Franciscus telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Papa Franciscus Biden'ı seçim zaferini nedeniyle tebrik etti.

Joe Biden ise Papa'ya teşekkür ederek, tüm insanlığın onuru, eşitliği ve ortak inanç temelinde, dışlanan ve yoksul gruplara yardım, iklim değişikliyle mücadele, göçmen ve mültecilere kucak açma ve entegre olmalarını sağlama konusunda birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

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