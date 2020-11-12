Papa Francis'ten ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik

Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Joe Biden ve Papa Franciscus telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Papa Franciscus Biden'ı seçim zaferini nedeniyle tebrik etti.

Joe Biden ise Papa'ya teşekkür ederek, tüm insanlığın onuru, eşitliği ve ortak inanç temelinde, dışlanan ve yoksul gruplara yardım, iklim değişikliyle mücadele, göçmen ve mültecilere kucak açma ve entegre olmalarını sağlama konusunda birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.