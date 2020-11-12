12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Libya açıklarında göçmen gemisi battı: En az 74 ölü

Son dakika: Libya açıklarında göçmen gemisi battı: En az 74 ölü

Son dakika haberi... açıklarında Avrupa’ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Libya açıklarında göçmen gemisi battı: En az 74 ölü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Libya açıklarında mültecileri taşıyan bir gemide arıza çıktıktan sonra batması sonucu en az 74 mülteci boğularak yaşamını yitirdi.

Gemide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 kişinin olduğu ifade edildi.

Libya Sahil Güvenliği ve sivil balıkçıların 31 kişiyi kurtardıkları bildirildi.

BM'nin paylaştığı verilere göre 2004 yılından beri Avrupa'ya gitmeye çalışan 20 binden fazla mülteci, Akdeniz'de yaşamını yitirdi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA