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Trump-Fox News savaşı: Trump seçimlere kaybederse...

Cumhuriyetçi Başkan adayı , seçimleri kaybetmesi durumunda 'e rakip olacak bir dijital kanal kuracağı iddia edildi. Donald Trump "Altın yumurtlayan tavuğun yorulacağını unuttular. 2020 ile 2016 seçimleri arasındaki en büyük fark, Fox News'in duruşudur."ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Trump-Fox News savaşı: Trump seçimlere kaybederse...

'de başkanlık seçimlerinin ardından Cumhuriyetçi Başkan ile Cumhuriyetçi çizgiye yakın olarak bilinen televizyon kanalı arasında başlayan tartışma büyüyor.

HİLE İDDİALARINI GÜNDEME TAŞIMADILAR

Başkanlık seçimlerinden önce Trump'a en çok destek veren yayın kuruluşlarından biri olan Fox News ile Donald Trump'ın arası, kanalın Arizona eyaletindeki seçimlerin kazananının olduğunu duyurması ve seçimlerden sonra Trump'ın "hile" iddialarını gündeme taşımamasının ardından açıldı.

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞUN YORULACAĞINI UNUTTULAR

Trump, son olarak bugün yaptığı Twitter paylaşımında, "Fox News'in gün içi reytingleri çöktü. Hafta sonu gün içi reytingleri daha beter. Bunu görmek üzüntü verici ama kendilerini buraya getiren, başarılı kılan şeyin ne olduğunu unuttular. Altın yumurtlayan tavuğun yorulacağını unuttular. 2020 ile 2016 seçimleri arasındaki en büyük fark, Fox News'in duruşudur." değerlendirmesinde bulundu.

RAKİP KANAL GELİYOR

Öte yandan, Trump'ın seçimleri kaybettiğinin netleşmesi halinde Fox News'e rakip olacak dijital bir kanal kuracağı öne sürüldü.

Axios haber sitesinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump yakın danışmanlarına, sonuçlarının netleşmesi durumunda Fox News'e rakip olacak bir dijital medya şirketi kurmak istediğini söyledi. Fox News'in Arizona'da Biden'ın zaferini duyurmak için acele ettiğini savunan Trump, Fox News'in karşısına bir kanal ile çıkmaya hazırlanıyor.

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