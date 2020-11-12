12 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüste üçüncü dalga paniği! Ülkeyi etkisi altına aldı

Koronavirüste üçüncü dalga paniği! Ülkeyi etkisi altına aldı

Tıp Federasyonundan (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020
ABONE OL
Koronavirüste üçüncü dalga paniği! Ülkeyi etkisi altına aldı

JMA Başkanı Nakagawa Toşio, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke geneli yeni vaka artış hızı geçen aydan bu yana, Hokkaido dahil, yeniden yükseliş gösteriyor ki bunun üçüncü dalga olduğunu düşünebiliriz." dedi.

Sağlık altyapısının önemine dikkati çeken Nakagawa, "Artış bu şekilde sürerse sağlık sistemi zorlanacak. Kovid-19 en yakın zamanda kontrol altına alınmalı." diye konuştu.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 112 bin 880'e, ölü sayısı 1876'ya yükseldi. Vaka sayısı Tokyo'da 33 bin 377'ye, Osaka'da 14 bin 376'ya, Kanagawa'da 9 bin 603'e çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: ABDli ilaç şirketi Moderna’dan koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdiler... SON DAKİKA: ABD'Lİ İLAÇ ŞİRKETİ MODERNA'DAN KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI! TARİH VERDİLER...

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA