11 Kasım 2020, Çarşamba
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Vanuatu’da ilk Kovid-19 vakası görüldü!

Son dakika haberine göre; ’in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ’nda yer alan adalar topluluğu ’ya da ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Vanuatu’da ilk Kovid-19 vakası görüldü!

Radyo 'nın haberine göre, 4 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nden dönen bir erkeğe uygulanan testin pozitif çıkmasıyla 'daki ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının kaydedildiği açıklandı.

'nın Sydney ve Yeni Zelanda'nın Auckland kenti aktarmalı hava yoluyla gelen kişinin virüse yakalandığını doğrulayan VanuatuBaşbakanı Bob Loughman, rahatsızlığı fark edilen kişinin uçuşlar sırasında ayrı oturtulduğunu ve her zaman fiziksel mesafenin korunduğunu söyledi.

Virüse yakalanan kişinin başkent Port Vila Merkez Hastanesi'ne nakledildiğini ve bu kişiyle teması olanların da karantinaya alındığını belirten "Tüm vatandaşları, durumun kontrol altında ve hükümetin Kovid-19 görev gücü aracılığıyla bu hastalığı ele almaya ve takibe hazır olduğu konusunda temin etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Herkese hijyen uygulamalarını iyi takip etme ve sosyal mesafeyi uygulama konusunda daha dikkatli olmalarının tavsiye edildiğini hatırlatan Başbakan Loughman, yetkililerin gelecek günlerde başka tedbirlerin alınmasının gerekip gerekmediğini bildireceklerini kaydetti.

'nda Avustralya'ya 1750 kilometre mesafede ve Fiji'nin batısında yer alan yaklaşık 307 bin nüfuslu Vanuatu, 83 adadan oluşuyor.

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