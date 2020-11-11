Vanuatu’da ilk Kovid-19 vakası görüldü!

Virüse yakalanan kişinin başkent Port Vila Merkez Hastanesi'ne nakledildiğini ve bu kişiyle teması olanların da karantinaya alındığını belirten Başbakan Loughman "Tüm vatandaşları, durumun kontrol altında ve hükümetin Kovid-19 görev gücü aracılığıyla bu hastalığı ele almaya ve takibe hazır olduğu konusunda temin etmek istiyorum." ifadesini kullandı.