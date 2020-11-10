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Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot: Sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu kabul etmeliyiz

, sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu ve bunda yer aldıklarını kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot: Sömürgeciliğin suç ve barbarlık olduğunu kabul etmeliyiz

Bachelot, L'Opinion gazetesine verdiği demeçte, Senegal ve Benin'e ait bazı kültürel varlıkların geri verilmesine ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te ve Senato'da oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

Diplomatik süreç ve bilimsel çalışmayla, bir ülkenin tarihinde sembolik değeri oldukça yüksek olan eserlerin iadesinin yapıldığına işaret eden Bachelot, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un dediği gibi, sömürgeciliğin suç, barbarlık olduğunu ve bunda yer aldığımızı kabul etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bachelot, sömürgeciliğin tüm halkların gerçeği olduğunu, milletlerin diğer milletleri sömürgeleştirdiğini ve kölelik uyguladığını belirtti.

Macron, 2017'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası döneminde Cezayir'e yaptığı ziyaret sırasında sömürgeciliği "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

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