Fransa ve İspanya'da korkunç koronavirüs bilançosu!

Avrupa'nın koronavirüsle mücadelesi gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bugün İspanya ve Fransa'dan yapılan günlük vaka sayıları açıklamaları durumun vahametini gözler önüne seriyor.

İSPANYA'DA 24 SAATTE 170 ÖLÜ

İspanya'da son 24 saatte 18 bin 340 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 426 bin 602'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 340 kişide daha virüs tespit edildiği, 170 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 426 bin 602'ye, toplam can kaybı ise 39 bin 345'e ulaştı.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 20 BİN 155 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 155 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 479'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 20 bin 155 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 479'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 126 bin 735 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 40 bin 987 olduğu aktarıldı.