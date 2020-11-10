10 Kasım 2020, Salı
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Alman Şansölyesi Merkel, ABD Başkanı seçilen Biden ile görüştü

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela ’in, Başkanı seçilen ile telefonda görüştüğü bildirildi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Merkel telefonda Biden’i ve başkan yardımcısı seçilen ’i tebrik etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Alman Şansölyesi Merkel, ABD Başkanı seçilen Biden ile görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Merkel telefonda Biden'i ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'i tebrik etti.

Görüşmede Merkel, gelecekte yakın ve güvene dayalı bir iş birliği arzusunu dile getirdi.

Merkel ve Biden küresel sınamaların çokluğu nedeniyle transatlantik iş birliğinin büyük önem taşıdığı konusunda hemfikir kaldı.

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