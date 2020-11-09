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Son dakika: Ermeni işgalinden kurtarıldı! 28 yıl sonra Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı!

Son dakika haberi... ordusu, işgalden kurtarılan kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgal altında kaldı. Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Son dakika: Ermeni işgalinden kurtarıldı! 28 yıl sonra Şuşa'da Azerbaycan bayrağı dalgalandı!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin ilk görüntülerini yayınladı.

Azerbaycan ordusu, dün Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin ilk görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Şuşa'da 28 yılın ardından Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görülüyor.

Ermeni işgalinden kurtarıldı! 28 yıl sonra Şuşada Azerbaycan bayrağı dalgalandı! ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI! 28 YIL SONRA ŞUŞA'DA AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANDI!

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgal altında kaldı. Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor.

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Şuşa Ermenistan işgalinden kurtuldu SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV DUYURDU: ŞUŞA ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTULDU

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