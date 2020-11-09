Son dakika: Çin’de koronavirüs alarmı
Son dakika haberi... Çin’in başkenti Pekin’in güneyindeki Tiençin kentinde semtpom göstermeyen bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
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Çin'in başkenti Pekin'in güneyindeki Tiençin kentinde semtpom göstermeyen bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
Çin'in başkenti Pekin'in güneyindeki Tiençin kentinde semtpom göstermeyen bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
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