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Son dakika: Çin’de koronavirüs alarmı

Son dakika haberi... ’in başkenti ’in güneyindeki kentinde semtpom göstermeyen bir kişide (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Son dakika: Çin’de koronavirüs alarmı

Çin'in başkenti Pekin'in güneyindeki Tiençin kentinde semtpom göstermeyen bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

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