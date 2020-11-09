Son dakika: Azerbaycan hızla zafere ilerliyor! 23 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.





ERMENİSTAN'A AİT ASKERİ HEDEFLERİ İMHA ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8-9 Kasım gecesi Terter bölgesinin Ulu Garabey'de bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı havan topcu birliğinin nokta atışıyla imha edildiği aktarıldı.Açıklamada, Azerbaycan'daki Tonaşen yerleşimi yakınlarında Ermenistan ordusuna ait bir T-72 tankının ve Hocavend yönünde hareket eden Ermeni askerlerin, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

93 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 407 KİŞİ YARALANDI

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül'den bu yana 93 kişinin yaşamını yitirdiğini, 407 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ayrıca sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 3 bin 326 ev, 120 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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