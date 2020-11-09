Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Türk askeri açıklaması

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önemli bir açıklama yaptı. Son dakika olarak geçen açıklamaya göre Aliyev "Azerbaycan büyük bir tehditle karşılaşırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri yardımına başvurabilir" dedi.

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