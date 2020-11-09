Ezher'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Le Drian ile Ezher Kurumu'nda bir araya gelen Tayyib, "Hz. Peygamber'e hakaret etmeyi ifade özgürlüğü olarak görüyorsanız biz buna hem şekil hem de içerik olarak karşıyız." ifadesini kullandı.

"Hz. Peygamber'e hakaret kabul edilemez. Bunu yapanların uluslararası mahkemelerde yargılanması için uğraşacağız, gerekirse bütün ömrümüzü bu işe adayacağız." diyen Tayyib, İslam'ın terörle bağdaştırılmasını kabul etmediklerini, bunun tüm dünyadaki Müslümanların duygularını rencide ettiğini dile getirdi.