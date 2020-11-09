Son dakika: Suriye’de 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi
Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye’nin Haseke kırsalında ABD askeri aracının geçişi sırasında EYP ile saldırı düzenlediği ve saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
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Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin Haseke ile Deyrizor arasındaki yolunun Markada kasabası yakınlarında ABD askeri aracının geçişi sırasında EYP ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
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