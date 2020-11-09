09 Kasım 2020, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Suriye’de 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi

Son dakika: Suriye’de 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi

medyasında yer alan haberlere göre, Suriye’nin Haseke kırsalında aracının geçişi sırasında ile saldırı düzenlediği ve saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.11.2020
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Son dakika: Suriye’de 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin Haseke ile Deyrizor arasındaki yolunun Markada kasabası yakınlarında ABD askeri aracının geçişi sırasında EYP ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

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