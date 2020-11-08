Son dakika: Fransa’da son 24 saatte 38 bin 619 yeni vaka

Koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa hükümetine ait internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 787 bin 324'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 270 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 40 bin 439'a yükseldi. Ülke genelinde 4 bin 539'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 243 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.