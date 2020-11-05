06 Kasım 2020, Cuma
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Fransa Hindistan'a 3 savaş uçağı gönderdi

, 2016'da yaptığı silah anlaşması gereği 'dan 3 savaş uçağı daha teslim aldı. Fransa'nın Hindistan'a 36 Rafale tipi savaş uçağı sattığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2020
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Fransa Hindistan'a 3 savaş uçağı gönderdi

Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği savaş uçaklarının 3'ünü daha teslim aldı

Hindistan, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağından 3'ünü daha teslim aldı.

ÇİN SINIRINDA KONUŞLANACAK

Hindistan Havva Kuvvetleri, Fransa tarafından tedarik edilen Rafale tipi savaş uçaklarından 3'ünün daha Gucerat eyaletindeki Jamnagar hava üssüne indiğini duyurdu.

Savaş uçaklarının son aylarda gerilimin tırmandığı Çin sınırında konuşlandırılacağı bildirildi.

TESLİMAT 2022'DE TAMAMLANACAK

Geri kalan 28 savaş uçağının teslimatının 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ağustosta yaptığı açıklamada, Rafale tipi savaş uçaklarının ülkenin askeri tarihinde yeni bir dönemin başladığına dair dünyaya güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtmişti.

Yeni Delhi yönetimi, 4 yıl önce Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation'dan 9,2 milyar dolar değerinde toplam 36 Rafale tipi savaş uçağı satın almış ve 5 savaş uçağının sevkiyatı 29 Temmuz'da yapılmıştı.

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