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Son dakika: Azerbaycan ordusu zafere ilerliyor: 16 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı , Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha 'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: Azerbaycan ordusu zafere ilerliyor: 16 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, 23 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim'de kurtarmıştı.

ERMENİSTAN ORDUSU KAYIPLAR VEREREK GERİ ÇEKİLDİ
Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Kasım gün boyunca ve 7 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkilere ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Ağdere, Ağdam ve Hocavend istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı bildirildi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı'nın Ağdere istikametinde askeri araçları ve havanları imha edildi. Azerbaycan ordu birliklerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda Ermenistan ordusunun 6. Muhrip Alayı, 1. Taburu'nun askerlerinin kayıplar verdiği ve D-30 obüslerinin imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu aktarıldı.

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