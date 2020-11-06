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Şuşa'da kim diyerdi çay içeçeyik: Azerbaycan askerleri Şuşa'da

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Giriş: 06.11.2020 00:09
Güncelleme:06.11.2020 00:39
8 Mayıs 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edilen vatan topraklarını geri almak için Şuşa şehrine giriş yapan Azerbaycan askerlerinin çay keyfi kameraları yansıdı. Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak bilinen Şuşa'ya giren Azerbaycanlı askerlerden birinin "Şuşa'da kim diyerdi çay içeçeyik" sözleri izleyenleri duygulandırırken gülümsetti.
Şuşa'da kim diyerdi çay içeçeyik: Azerbaycan askerleri Şuşa'da
Şuşa'da kim diyerdi çay içeçeyik: Azerbaycan askerleri Şuşa'da
Azerbaycan askeri Şuşa'da
Azerbaycan askeri Şuşa'da
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