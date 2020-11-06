Şuşa'da kim diyerdi çay içeçeyik: Azerbaycan askerleri Şuşa'da

8 Mayıs 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edilen vatan topraklarını geri almak için Şuşa şehrine giriş yapan Azerbaycan askerlerinin çay keyfi kameraları yansıdı. Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak bilinen Şuşa'ya giren Azerbaycanlı askerlerden birinin "Şuşa'da kim diyerdi çay içeçeyik" sözleri izleyenleri duygulandırırken gülümsetti.