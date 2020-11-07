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Son dakika: ABD'de tartışmalı seçim sonuçlanmadan bomba iddia: Jeffrey görevi bırakıyor

Son dakika haberine göre 'de tartışmalı seçimler devam ederken merkezli Şarku'l Avsat () gazetesinin iddiası ajanslara bomba gibi düştü. Gazete, ABD Başkanı 'ın Özel Temsilcisi 'nin görevinden ayrılacağını yazdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: ABD'de tartışmalı seçim sonuçlanmadan bomba iddia: Jeffrey görevi bırakıyor

James Jeffrey'nin Avrupalı ve Arap yetkililerle görevinin sona ereceğine dair görüştüğü ve Demokrat Joe Biden'ın başkan seçilmesi halinde de ABD'nin Suriye'deki politikasının değişmeyeceği yolunda mesaj verdiği iddia edildi.

Türkiye'nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey'den boşalacak yere ise Joel Rayburn'ün geleceği öne sürülüyor.

TERÖRE DESTEK
James Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgüt PKK uzantısı PYD/YPG güçlerine askeri destek verilmesinin mimarlarından biri.

Gazeteye göre; Jeffrey, Avrupalı yetkililerle yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri sarf etti:

"Biden yönetimi de olsa Trump yönetimi de olsa askeri varlığımızda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum, yaptırım politikamızda bir değişim olacağını düşünmüyorum, İran'ın Suriye'den çıkmasına yönelik talebimizde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum."

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