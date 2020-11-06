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07 Kasım 2020, Cumartesi
Haberler Galeri ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi
ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi
ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi.
Giriş Tarihi: 06.11.2020 23:58 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 23:59