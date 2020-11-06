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Haberler Galeri ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi.

Giriş Tarihi: 06.11.2020 23:58 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 23:59
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ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği Philadelphia'da uluslar muhafızlar sokaklara indi.

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ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

Trump ve Biden destekçilerinin karşıt gösteriler düzenlediği kentte, polis her iki taraf arasında herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bariyer oluşturdu.

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ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

Trump destekçileri daha çok ''Trump-Pence'' ve ''Oyları çalmaya son verin'' yazılı pankartlar taşırken, Biden destekçileri ise ''Tüm oylar sayılmalı'' ve ''Trump-Pence defol" yazılı dövizler taşıdı.

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ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

Trump'ın başta önde götürdüğü Pennsylvania eyaletinde posta yoluyla gönderilen oylar sayılmaya başlayınca yarış, Biden lehine döndü.

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ABD başkanlık yarışında oy sayımının sürdüğü Philadelphia'da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.