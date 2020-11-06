Son sözü o eyaletler söyleyecek: ABD seçimlerinde çarşı pazar karıştı

BIDEN ORADA ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Trump'ın seçim sandıklarının açılmasından bu yana yarışı önde götürdüğü 16 delegelik Georgia'da, Biden cuma sabahı itibarıyla Trump'ı yaklaşık 1500 oy farkıyla geride bıraktı. Eyalette yaklaşık 5 milyon oy kullanıldı ve Biden yüzde 0,022 gibi küçük bir oranla şu an önde bulunuyor.

Eyalet yasalarına göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,5'ten küçük olursa, yapılacak itiraz üzerine oyların tekrar sayılması gerekiyor. Nitekim, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yüzde 99 sayımı biten oyların tekrar sayılacağını açıkladı.