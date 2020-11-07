ABD medyası ikiye bölündü: Fox News ile CNN Arizona'da karşı karşıya geldi

AHABER.COM.TR ÖZEL HABER

ABD'de gerçekleşen 59.başkanlık seçiminin oy sayımları sürerken ABD medyasında da görüş ayrılıkları yaşanıyor. Başkan Trump'a Twitter'ın uyguladığı sansür, karşılıklı yapılan açıklamalar, oy sayımı noktasında yaşanan sıkıntılar ile ABD tarihinde unutulmayacak seçimler arasına giren 2020 seçimlerinde bir de medyadaki bilgi kirliliği damga vurdu.

İKİ DEV MEDYA ORGANI FARKLI BİLGİ VERİYOR

ABD'nin önde gelen medya organlarından olan Fox News ve CNN arasında seçim sonuçlarına ilişkin farklılıklar yaşanıyor. Fox News'in internet sitesinde bulunan güncel seçim haritasında Arizona eyaletinde oy sayımlarının tamamlandığı ve eyaleti %49.9 oy ile Joe Biden'ın kazandığı belirtildi.

CNN "HENÜZ BİTMEDİ" DİYOR

CNN'in ABD seçimlerine yönelik hazırladığı seçim haritasında ise Arizona eyaletinde oy sayımının halen sürdüğü ve Biden'ın eyalette %49.9'luk bir üstünlüğe sahip olduğu bilgisi verildi. Ancak Fox News'te yayınlanan harita Arizona Biden'ı temsil eden "mavi" renge boyanırken CNN'de ise Arizona eyaleti "gri" renkte kaldı. CNN, Arizona eyaletinde oy sayımının halen sürdüğünü iddia ediyor.

BBC DE CNN'İN YOLUNDAN GİDİYOR

BBC'de hazırlanan ABD seçimleri özel haritasında da CNN'deki haritanın bir benzeri yer alıyor. BBC'nin internet sitesinde de Arizona eyaletinde oy sayımının sürdüğü belirtildi. BBC de CNN gibi Biden'ın 253, Trump'ın 213 delegeye sahip olduğunu iddia ediyor.

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