ABD medyası ikiye bölündü: Fox News ile CNN Arizona'da karşı karşıya geldi
ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde iki lider arasındaki gerginlik artarken, görüş farklılıkları da ön plana çıkıyor. Bu görüş farklılığı başkanlar düzeyinden medyaya da sıçradı. ABD medyasının önde genel internet sitelerinden olan Fox News Arizona eyaletinde oy sayımlarının tamamlandığını ve Biden'ın eyaleti kazandığını belirtirken, CNN ve BBC gibi yayın organları eyaletteki oy sayımının sürdüğünü belirtiyor.
AHABER.COM.TR ÖZEL HABER
ABD'de gerçekleşen 59.başkanlık seçiminin oy sayımları sürerken ABD medyasında da görüş ayrılıkları yaşanıyor. Başkan Trump'a Twitter'ın uyguladığı sansür, karşılıklı yapılan açıklamalar, oy sayımı noktasında yaşanan sıkıntılar ile ABD tarihinde unutulmayacak seçimler arasına giren 2020 seçimlerinde bir de medyadaki bilgi kirliliği damga vurdu.
İKİ DEV MEDYA ORGANI FARKLI BİLGİ VERİYOR
ABD'nin önde gelen medya organlarından olan Fox News ve CNN arasında seçim sonuçlarına ilişkin farklılıklar yaşanıyor. Fox News'in internet sitesinde bulunan güncel seçim haritasında Arizona eyaletinde oy sayımlarının tamamlandığı ve eyaleti %49.9 oy ile Joe Biden'ın kazandığı belirtildi.
CNN "HENÜZ BİTMEDİ" DİYOR
CNN'in ABD seçimlerine yönelik hazırladığı seçim haritasında ise Arizona eyaletinde oy sayımının halen sürdüğü ve Biden'ın eyalette %49.9'luk bir üstünlüğe sahip olduğu bilgisi verildi. Ancak Fox News'te yayınlanan harita Arizona Biden'ı temsil eden "mavi" renge boyanırken CNN'de ise Arizona eyaleti "gri" renkte kaldı. CNN, Arizona eyaletinde oy sayımının halen sürdüğünü iddia ediyor.
BBC DE CNN'İN YOLUNDAN GİDİYOR
BBC'de hazırlanan ABD seçimleri özel haritasında da CNN'deki haritanın bir benzeri yer alıyor. BBC'nin internet sitesinde de Arizona eyaletinde oy sayımının sürdüğü belirtildi. BBC de CNN gibi Biden'ın 253, Trump'ın 213 delegeye sahip olduğunu iddia ediyor.
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